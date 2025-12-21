Vorteilswelt
Ski Cross

Verkühlter Aujesky holte Platz sieben in Innichen

Wintersport
21.12.2025 15:11
Johannes Aujesky holte in Innichen Platz sieben.
Johannes Aujesky holte in Innichen Platz sieben.(Bild: GEPA)

Ski-Crosser Johannes Aujesky hat am Sonntag beim Weltcup in Innichen mit Platz sieben nicht zuletzt sich selbst überrascht. 

„Das Motto war überleben und nicht weh tun“, sagte der Niederösterreicher, der trotz einer starken Verkühlung an den Start gegangen war. Den Sieg holte sich „Serientäter“ Reece Howden aus Kanada, Aujesky ist in der Gesamtwertung Dritter.

Ofner Zehnte
Bei den Frauen landete Katrin Ofner als beste Österreicherin auf Platz zehn.

