Schweißtreibender Wettlauf gegen die dunkle Nacht

Schnell noch ein Tuch über die Augen, das gibt Sicherheit, und dann tritt wieder Tierarzt Mertlitsch in Aktion, um zu entwurmen, währen Leitner die Ohrmarken setzt: „Das ist wichtig, um sie leichter zu erkennen und so eine bessere Pflege zu gewährleisten“, betont er. Da sitzt jeder behutsame Handgriff. Und der direkte Kontakt rückt das ersehnte Happy End mit Hirsch in Reichweite. Doch um 13 Uhr sind erst „Lilli“ und „Lisa“ sicher im Transporter verstaut, während „Lea“ verschwunden ist.