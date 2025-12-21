Experten zerlegen Vorarlbergs Psychiatriestrategie

Die neue Sucht- und Psychiatriestrategie der Landesregierung soll Versorgungslücken schließen, doch Fachärzte schlagen Alarm. Konkrete Maßnahmen, zusätzliche Stellen und verbindliche Zeitpläne fehlen. Besonders Kinder und Jugendliche drohen erneut durch das System zu fallen.
Kinder- und Jugendpsychiater beklagen seit Jahren Versorgungslücken in Vorarlberg. Die Zahl junger Menschen mit psychischen Problemen ist seit Corona anhaltend hoch. Eine zeitnahe fachärztliche Abklärung, Therapie oder Behandlung sind kaum möglich – es gibt lange Wartezeiten, dadurch können sich etwa Probleme in der Schule verhärten, die Aussichten für den weiteren Lebensweg verdüstern. Das Land Vorarlberg hat nun reagiert und diese Altersgruppe auch in der neuen Sucht- und Psychiatriestrategie maßgeblich berücksichtigt. Experten sehen jedoch noch viele offene Fragen und Ungereimtheiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.