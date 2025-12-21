Christkind kann warten: Zehn Tipps für Familien

Erlaubnis erhalten! Wechselt Ried-Coach zu Sturm?
Die Gespräche laufen
Wer kennt es nicht? Wenn die Vorfreude auf Weihnachten kaum noch auszuhalten ist, hilft oft nur noch: Rausgehen! Mit diesen Ideen vergeht die Zeit wie im Flug. Und man weiß ja, dass die Vorfreude ganz besonders zu genießen ist, vor allem mit Kindern.
Schon beim Aufwachen liegt ein Knistern in der Luft. Die Zeit scheint stillzustehen, eine Stunde dauert plötzlich drei, die Erwachsenen spielen verrückt, und überall spürt man: Heute ist alles ein bisschen anders. Wenn die Anspannung zu groß wird, braucht es frische Luft. Wir haben mit dem Oberösterreich Tourismus Erlebnisse gesammelt, die sich spontan umsetzen lassen und das Warten auf das Christkind garantiert erleichtern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.