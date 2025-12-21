Christkind kann warten: Zehn Tipps für Familien

Schon beim Aufwachen liegt ein Knistern in der Luft. Die Zeit scheint stillzustehen, eine Stunde dauert plötzlich drei, die Erwachsenen spielen verrückt, und überall spürt man: Heute ist alles ein bisschen anders. Wenn die Anspannung zu groß wird, braucht es frische Luft. Wir haben mit dem Oberösterreich Tourismus Erlebnisse gesammelt, die sich spontan umsetzen lassen und das Warten auf das Christkind garantiert erleichtern.