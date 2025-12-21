Roter Minister entschuldigt sich für ÖVP-Posting

Das Posting wurde bereits vor zwei Tagen auf dem offiziellen Instagram-Account der Volkspartei veröffentlicht. Auf großen Lettern auf schwarzem Hintergrund ist zu lesen: „Wusstest du, dass zwei Drittel das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden?“ Der Beitrag bezieht sich auf die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse des Integrationsbarometers, das im Auftrag des Integrationsfonds erstellt wurde.