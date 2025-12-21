Weiße Weihnachten: Chancen so hoch wie lange nicht

Im Osten und Süden bedecken am Christtag dichte Wolken den Himmel, und hier kann es zeitweise auch noch ein wenig schneien, besonders in der Steiermark und im Burgenland. Weiter im Westen und im Norden halten sich über den Niederungen teilweise Nebel- und Hochnebelfelder. Abseits davon scheint allerdings oft die Sonne. Der Wind weht im nördlichen Alpenvorland mäßig bis lebhaft, sonst nur schwach, aus Nordost bis Südost. Die Frühtemperaturen erreichen minus sieben bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen minus zwei bis plus fünf Grad, mit den höheren Werten im Westen.