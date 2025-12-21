Lisa Eder bei Gala von Nika Prevc im Wind-Pech

„Drei Tonnen über mir am Vorbau“

Auf das Podest schaffte es auch Katharina Schmid (-36,2), Eder fehlten nach Sprüngen auf 130 und 115 m 9,7 Zähler auf die Deutsche. Eder: „Der zweite Durchgang hat sich angefühlt als wären drei Tonnen über mir am Vorbau. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, das muss ich analysieren.“ Mit dem Engelberg-Wochenende war sie nicht zufrieden: „Es hätte besser sein können, jetzt ist aber einmal Weihnachten.“ Das gilt natürlich auch für die nach Rang zehn vom Vortag auf Position 18 gekommene Oberösterreicherin Julia Mühlbacher (-73,9).