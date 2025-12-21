Letzter Akt eines genialen Duos der Klassik-Welt

Wünsche in der Weihnachtszeit

Die Erfüllung all ihrer Träume nahmen sie sich für Linz vor: Eine „West-Side-Simpsons“ Mischung steht am Beginn, weil Joo davon träumt Maria zu sein, während Igudesman sich als Simpson fühlt.

Die großen Gefühlsmagier

Traditionell Weihnachtliches, massiv gegen Strich gebürstet, heißt „Christmas Confusion“, von zartem Pianissimo bis zum dissonanten Lärm. Joo erzählt eine rührende Weihnachtsgeschichte, sein Partner übernimmt mit der Geige. Ein einzelner ganz dünner feiner Ton füllt den großen Saal, will Liebe heißen, alle spüren es.