Täter schossen auf Eingangsbereich von Moschee

Von einem kleinkalibrigen Schuss kann man hier aller Voraussicht nach nicht sprechen: Mit voller Wucht durchschlug eine Kugel – höchstwahrscheinlich aus einem Gewehr – die dicke Scheibe der Eingangstür in der Hollabrunner Moschee, wie der Vorsitzende der Albanischen Muslime, Vahidin Beluli, der „Krone“ berichtet. Das Projektil bahnte sich den Weg weiter in eine zweite Tür im Eingangsbereich, berichtet der Vorsitzende.