Täter schossen auf Eingangsbereich von Moschee

Gleich zwei Fensterscheiben hat ein Geschoss im Eingangsbereich der Moschee des Vereins „Albanischer Muslime“ in Hollabrunn (Niederösterreich) durchschlagen. Laut ersten Vermutungen dürfte die Tat aus einem Auto im Vorbeifahren begangen worden sein.
Von einem kleinkalibrigen Schuss kann man hier aller Voraussicht nach nicht sprechen: Mit voller Wucht durchschlug eine Kugel – höchstwahrscheinlich aus einem Gewehr – die dicke Scheibe der Eingangstür in der Hollabrunner Moschee, wie der Vorsitzende der Albanischen Muslime, Vahidin Beluli, der „Krone“ berichtet. Das Projektil bahnte sich den Weg weiter in eine zweite Tür im Eingangsbereich, berichtet der Vorsitzende.
Zwei Personen in Moschee blieben unverletzt
Die Tat passierte in der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht. Ob es sich um mehrere Täter oder einen einzelnen Schützen handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung.
