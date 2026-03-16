Video: Altach verstärkt Abstiegssorgen von BW Linz

Der SCR Altach hat zum Auftakt der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga seine Spitzenposition erfolgreich verteidigt und die Abstiegssorgen von Schlusslicht Blau-Weiß Linz vertieft. Dank der Treffer von Srdjan Hrstic (41.), Mohamed Ouedraogo (71.) und Manuel Maranda (86./Eigentor) setzten sich die Vorarlberger am Samstag in der 23. Runde gegen die Oberösterreicher mit 3:1 (1:0) durch und führen punktegleich mit der SV Ried und zwei vor der WSG Tirol die Tabelle an. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).