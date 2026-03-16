Ried vom Punkt eiskalt: Zwei Elfer-Tore im Video

Die SV Ried hat die WSG Tirol von der Spitze der Qualifikationsgruppe gestürzt. Die Oberösterreicher feierten am Samstag in der Auftaktrunde des unteren Play-offs durch Elfmetertore von Kingstone Mutandwa (45.+6) und Philipp Pomer (85.) einen 2:1-Heimsieg über die Wattener und stießen damit auf Platz zwei hinter den punktegleichen Altachern vor. Für die WSG war ein Treffer von Ademola Ola-Adebomi (81.) zu wenig. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).