Kalajdzic glücklos: LASK-Chancenwucher im Video

Der LASK und der TSV Hartberg haben die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga mit einem torlosen Remis eröffnet. 9.544 Zuschauer in der Raiffeisen Arena sahen am Freitagabend, wie die Linzer gegen kompakte Steirer vergebens den Torerfolg suchten. Nach zehn Treffern in den bisherigen Saisonduellen waren hochkarätige Chancen Mangelware. Hartbergs Youba Diarra sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).