„Willkommen in der Mario-Kart-Formel-1!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Sturm Graz und Rapid als Sieger der Bundesliga-Runde, Kimi Antonellis erster Grand-Prix-Triumph, Julia Scheibs „Kugel-Gewinn“, Vincent Kriechmayrs Abfahrtssieg und die Aigner-Geschwister bei den Paralympics (im Video oben).