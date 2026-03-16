Topergebnis für Straka bei Players Championship

Dieser ist dennoch sein bestes Resultat beim inoffiziellen fünften Golf-Major. Vor vier Jahren war Straka im TPC Sawgrass bereits einmal Neunter, im Vorjahr 14. In der PGA-Saisonwertung schob sich der vierfache Toursieger auf Rang neun vor, in der Weltrangliste ist er Elfter. „Ich glaube, das Spiel ist besser geworden im Verlauf der Woche. Besonders heute habe ich den Ball gut getroffen vom Abschlag her, und die Eisen auch. Da kann ich viel Gutes mitnehmen“, bilanzierte Straka, der Ende Mai bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel abschlägt.