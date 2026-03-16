Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Golf

Topergebnis für Straka bei Players Championship

Sport-Mix
16.03.2026 11:18
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AP/Gerald Herbert)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Golfprofi Sepp Straka hat trotz teurer Doppelbogeys mit Rang acht sein bestes Karriereergebnis bei der Players Championship in Florida erreicht. Der Wiener spielte am Sonntag zum Abschluss eine 71er-Runde und beendete das 25-Mio.-Dollar-Turnier in Ponte Vedra Beach mit 280 Schlägen (8 unter Par), fünf hinter US-Sieger Cameron Young. Zwei doppelte Schlagverluste auf den Bahnen 14 und 18 verhinderten eine Top-3-Platzierung, trösten darf sich Straka mit 731.250 Dollar Preisgeld.

0 Kommentare

  „Ich habe leider ein paar kurze Putts verpasst und zwei Doppel (Bogeys gespielt, Anm.) auf den zweiten Neun, aber sonst bin ich eigentlich ziemlich zufrieden“, meinte Straka bei Canal+. Der zweifache Ryder-Cup-Champion aus Österreich zeigte im TPC Sawgrass eine Schlussrunde mit Auf und Abs. Auf den ersten elf Löchern gelangen vier Birdies bei nur einem Bogey. Auf der 14 unterlief Straka ein vermeidbares Doppelbogey. „Ich habe das Fairway nicht getroffen und dann eigentlich ein wirklich gutes Lay-up gemacht. Leider habe ich dann einen Drei-Putt geschoben.“

„Birdie“-Begegnung am Schlussloch
Den Rückschlag holte Straka mit zwei anschließenden Birdies wieder auf und schob sich auf den dritten Zwischenrang vor. Am Schlussloch fabrizierte der 32-Jährige jedoch einen Lapsus, der ihn vermutlich rund eine halbe Million Dollar Preisgeld kostete: Aus dem Pinienwald heraus wasserte Straka seinen Versuch – ein Kormoran, den der Ball am Ufer traf, hätte den Strafschlag beinahe verhindert. Am Ende stand auch hier ein Doppelbogey zu Buche, was den ÖGV-Spieler auf den geteilten achten Platz zurückfallen ließ.

  Dieser ist dennoch sein bestes Resultat beim inoffiziellen fünften Golf-Major. Vor vier Jahren war Straka im TPC Sawgrass bereits einmal Neunter, im Vorjahr 14. In der PGA-Saisonwertung schob sich der vierfache Toursieger auf Rang neun vor, in der Weltrangliste ist er Elfter. „Ich glaube, das Spiel ist besser geworden im Verlauf der Woche. Besonders heute habe ich den Ball gut getroffen vom Abschlag her, und die Eisen auch. Da kann ich viel Gutes mitnehmen“, bilanzierte Straka, der Ende Mai bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel abschlägt.

Young setzte sich im Finish gegen den Engländer Matt Fitzpatrick durch, für den 28-jährigen US-Amerikaner war es der zweite Sieg auf der PGA-Tour. Auf Rang drei landete Landsmann Xander Schauffele. Die Topstars Scottie Scheffler (USA) und Rory McIlroy (NIR) mussten sich mit den Plätzen 22 bzw. 46 zufriedengeben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
16.03.2026 11:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.877 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
154.319 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
119.233 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1521 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
988 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
961 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Sport-Mix
Golf
Topergebnis für Straka bei Players Championship
„Krone oder Kasperl“
„Willkommen in der Mario-Kart-Formel-1!“
Radsport-Klassiker
Jonas Vingegaard gewinnt Paris-Nizza überlegen!
Marathon
Tesfay verblüfft mit Debüt in 2:10:51 Stunden
Golf
Straka vor Schlusstag bei Players Championship 10.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf