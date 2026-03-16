Trauriger Europa-Rekord: 32 Lawinentote in Italien

Serie von schweren Unglücken

Zu den schwersten Unglücken gehörte eine erste Serie mit fünf Todesopfern in der Valtellina-Gegend, im Trentino und im Aostatal im Februar. Weitere Tragödien folgten, darunter der Tod von drei französischen Skitourengehern, die in den Canali dei Vesses oberhalb von Courmayeur im norditalienischen Aostatal von einer Lawine erfasst wurden und ums Leben kamen. Mitte Februar starben in der Val Veny im Grenzgebiet zu Frankreich weitere sechs Menschen.