Video: Nach Rot geht die Austria gegen Sturm unter

Sturm Graz hat einen idealen Start in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga hingelegt. Am Sonntag feierte der Tabellenführer nach frühem 0:1 noch einen 5:2-(2:1)-Erfolg bei Austria Wien und baute den Vorsprung auf die ersten Verfolger LASK und Rapid auf je drei Punkte aus. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).