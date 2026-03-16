Video: GAK effizient, WAC-Negativserie geht weiter

Der GAK hat die Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga mit einem 2:0-Sieg über den WAC eröffnet und damit an Punkten mit den Kärntnern gleichgezogen. Mathias Olesen (25.) und Daniel Maderner (80.) schossen den WAC tiefer in die Krise, unter Trainer Ismail Atalan ist der Beinahe-Meister der Vorsaison in sieben Auswärtsspielen weiter ohne Punkt. Mit jeweils 13 Punkten liegt das Duo sechs vor Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).