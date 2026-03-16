Die Highlights: Rot-Foul und Rapids Traumfreistoß

Rapid hat innerhalb von acht Tagen den zweiten 1:0-Sieg in Folge gegen Red Bull Salzburg eingefahren. Matthias Seidl sorgte am Sonntag mit einem abgefälschten Freistoß (69.) für das Goldtor in Wals-Siezenheim, wodurch Grün-Weiß nun in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga ganz oben mitmischt. Die „Bullen“, die einen Punkt hinter Rapid zurückfielen, agierten nach Rot für Joane Gadou ab der 67. Minute in Unterzahl und warten seit vier Pflichtspielen auf einen Torerfolg. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).