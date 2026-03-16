Neuer Puma-Kommandant für Inspektion an der Grenze

Das Dekret wurde nun verliehen, schon einige Wochen zuvor hatte Norbert Rohseano als Kommandant die Polizeiinspektion Kärnten-West FGP in Thörl-Maglern übernommen. Die 50 Männer und Frauen dieser Inspektion sind für das Gebiet „vom Glockner bis zum Wörthersee“ zuständig, zumindest für die sechs Grenzübergänge und noch das Areal zehn Kilometer von der Grenze ins Land herein.