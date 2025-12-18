Wirtschaftsaufschwung: Glauben Sie an Trendwende?

Die Wirtschaftsforscher von WIFO und IHS erhöhen ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr und 2026. Im kommenden Jahr soll die Wirtschaft um knapp einen Prozent wachsen. Unsere Frage des Tages vom 18. Dezember lautet: „Leichter Wirtschaftsaufschwung – Glauben Sie an eine Trendwende?“
Ihre Meinung zählt!
Denken Sie, dass dieser Trend anhalten wird? Wo sehen Sie die Gründe für die positive Prognose? Welche Schritte müssen nun von der Bundesregierung gesetzt werden, um die Vorhersage der Institute Wirklichkeit werden zu lassen?
Wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen in den Kommentaren!
