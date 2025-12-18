Arbeiter (53) in Wien von Lastenaufzug erdrückt

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend im Wiener Bezirk Donaustadt: Ein 53-Jähriger wurde im Lager eines Lebensmittelherstellers offenbar von einem Lastenaufzug erdrückt. Weitere Mitarbeiter wurden Ohrenzeugen des Unfalls, konnten dem Opfer jedoch nicht helfen.
Kollegen des Mannes berichteten, dass sich der Lastenaufzug gegen 20.45 Uhr plötzlich in Bewegung gesetzt habe. Nur Augenblicke später hörten sie einen Schrei sowie Hilferufe. Der 53-Jährige hatte sich offenbar im Liftschacht unterhalb des Aufzugs befunden.
Versuche, den Lift zu bewegen, schlugen fehl – die Zeugen alarmierten daraufhin umgehend die Einsatzkräfte.
Notarzt konnte nur noch Tod feststellen
Helfer der Berufsfeuerwehr Wien hoben den Lift mit technischen Mitteln an und bargen das Opfer. Die Berufsrettung übernahm den Verunglückten, für den Mann kam jedoch bereits jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen.
Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
