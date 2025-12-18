Arbeiter (53) in Wien von Lastenaufzug erdrückt

Kollegen des Mannes berichteten, dass sich der Lastenaufzug gegen 20.45 Uhr plötzlich in Bewegung gesetzt habe. Nur Augenblicke später hörten sie einen Schrei sowie Hilferufe. Der 53-Jährige hatte sich offenbar im Liftschacht unterhalb des Aufzugs befunden.

Versuche, den Lift zu bewegen, schlugen fehl – die Zeugen alarmierten daraufhin umgehend die Einsatzkräfte.