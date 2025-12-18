Vorteilswelt
Rekord-Österreicher

Solche Werte kann kein anderer Legionär vorweisen

Fußball International
18.12.2025 12:30
Felix Bacher, hier gegen den FC Porto, spielte seit dem 9. November 2024 jedes Spiel für Estoril ...
Felix Bacher, hier gegen den FC Porto, spielte seit dem 9. November 2024 jedes Spiel für Estoril durch.

Solche Zahlen kann kein anderer österreichischer Fußball-Legionär in einer der starken europäischen Ligen vorweisen. Felix Bacher von Portugals Erstligist GD Estoril Praia hat seit dem 9. November 2024 jedes Match durchgespielt, wenn er im Kader stand. Und das war abgesehen von einer Gelbsperre immer der Fall. Warum er heuer ein spezielles Trikot in Gedenken an Ayrton Senna trug, wie er den Tod von Diogo Jota erlebte und warum in Portugal in Leute nicht so grantig wie in Österreich sind.

Erst vor wenigen Tagen verlängerte Estoril den Vertrag mit Bacher bis 2028. Die Einsatzzeiten des Dauerbrenners sind stark, die Zensuren in den portugiesischen Medien auch. Dabei war der Innenverteidiger nach seinem Wechsel von der WSG Tirol im Sommer 2024 die ersten zehn Ligaspiele ohne Einsatz geblieben: „Ich kam spät in der Vorbereitung dazu, der Trainer hatte schon sein Team. Ich ließ mich aber keine Sekunde hängen. Und als ich in der elften Runde meine Chance bekam, nutzte ich sie.“

