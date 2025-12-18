Solche Werte kann kein anderer Legionär vorweisen

Erst vor wenigen Tagen verlängerte Estoril den Vertrag mit Bacher bis 2028. Die Einsatzzeiten des Dauerbrenners sind stark, die Zensuren in den portugiesischen Medien auch. Dabei war der Innenverteidiger nach seinem Wechsel von der WSG Tirol im Sommer 2024 die ersten zehn Ligaspiele ohne Einsatz geblieben: „Ich kam spät in der Vorbereitung dazu, der Trainer hatte schon sein Team. Ich ließ mich aber keine Sekunde hängen. Und als ich in der elften Runde meine Chance bekam, nutzte ich sie.“