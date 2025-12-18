Die Herren-Abfahrt in Gröden – ab 11.45 Uhr LIVE

Kriechmayr relativierte die „Problemzone“. „Wir haben es in der Vergangenheit an vielen Passagen verloren, nicht nur oben.“ Geht es nach den Trainern, ist die Schwäche allerdings ausgemerzt. „Wir haben viel an den Gleitfähigkeiten gearbeitet“, bekundete Speedcoach Andreas Evers. Cheftrainer Marko Pfeifer ging gar so weit und sagte: „Ich mache mir keine Sorgen, das zählt für mich zur Vergangenheit.“ Er berichtete von großen Umfängen in diesem Bereich. „Teils gezwungenermaßen in Amerika, weil nur flache Piste waren, auch schon in Chile wurde viel in diese Richtung gemacht. Man sieht, dass wir einen guten Grundspeed haben.“ Dennoch freute sich Daniel Hemetsberger auf die Kurzvariante mehr: „Ich bin einfach nicht der Obergleiter“, sagte der Zweite des einzigen Trainings.