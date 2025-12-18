Die Herren-Abfahrt in Gröden – ab 11.45 Uhr LIVE

Der Ski-Weltcup macht in Gröden halt. Die Abfahrt der Herren beginnt um 11.45 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Ohne einen schwer verletzten Teamkollegen bestreiten Österreichs Abfahrer das Speed-Triple von Gröden. Der Kreuzbandriss von Stefan Eichberger, dessen Saison damit zu Ende ist, beschäftigte die Fahrer auch am trainingsfreien Mittwoch. „Er hat heuer noch einmal einen brutalen Schritt gemacht. Es ist sehr bitter für ihn und für das Team, wenn der vom Grundspeed her schnellste Athlet fehlt“, sagte Teamleader Vincent Kriechmayr über den nun lange abwesenden Speed-Hoffnungsträger.
Heute gibt es eine Zusatz-Abfahrt auf verkürzter Strecke, sie ersetzt ein Rennen von Beaver Creek. Der Favoritenkreis werde dadurch noch einmal größer, betonte Kriechmayr. „Es wird eine enge Kist‘n werden, sofern der ‘Odi‘ nicht wieder einen ‘aussareißt‘“, sagte der Oberösterreicher, auf kühlere Temperaturen in der Nacht hoffend. „Auf eine eisige Piste stelle ich mich einmal nicht ein.“ Dennoch erwartete Kriechmayr den vorerst größten Stresstest der Saison. „Beaver Creek war kein Gradmesser, das Tempo war aufgrund des Schneefalls sehr gering.“ In Gröden sei wesentlich mehr Überzeugung gefragt. „Wir werden sehen, ob es mir aufgeht. Ich nehme es mir auf alle Fälle vor.“
Neue Gleitfähigkeiten auf dem Prüfstand
2022 hat Kriechmayr das Kurzprogramm von der Saslong ohne den oberen Abschnitt bereits einmal gewonnen. Dass das lange Gleitstück im oberen Bereich wegfällt, ist aufgrund der jüngeren Vergangenheit kein Nachteil für die Österreicher. Oder wie es Otmar Striedinger ausdrückte: „Da muss man schon weit zurückschauen, wo das aus österreichischer Sicht ein Vorteil war. Da fällt mir nur Michael Walchhofer ein, oder der Max (Franz), ein Gröden-Spezialist.“
Kriechmayr relativierte die „Problemzone“. „Wir haben es in der Vergangenheit an vielen Passagen verloren, nicht nur oben.“ Geht es nach den Trainern, ist die Schwäche allerdings ausgemerzt. „Wir haben viel an den Gleitfähigkeiten gearbeitet“, bekundete Speedcoach Andreas Evers. Cheftrainer Marko Pfeifer ging gar so weit und sagte: „Ich mache mir keine Sorgen, das zählt für mich zur Vergangenheit.“ Er berichtete von großen Umfängen in diesem Bereich. „Teils gezwungenermaßen in Amerika, weil nur flache Piste waren, auch schon in Chile wurde viel in diese Richtung gemacht. Man sieht, dass wir einen guten Grundspeed haben.“ Dennoch freute sich Daniel Hemetsberger auf die Kurzvariante mehr: „Ich bin einfach nicht der Obergleiter“, sagte der Zweite des einzigen Trainings.
Kamelbuckel ein Problem von gestern?
Am Mittwoch gab es angesichts von anhaltendem Schnee und Regen kein zweites Training. Österreichs Team wäre gerne in den Genuss einer weiteren Übungsfahrt gekommen. Die erste war mit Stürzen von Eichberger und Stefan Babinsky sowie hohen Zeitrückständen der meisten ÖSV-Fahrer vonstatten gegangen. Das Tempo war niedrig – zum Leidwesen von Eichberger, der sich bei einem harten Aufprall bei den Kamelbuckeln das Knie demolierte. Derartige Probleme über die charakteristischen Wellen erwartete Cheftrainer Pfeifer für die Rennen nicht mehr. „Wir wissen, dass sich die Läufer im Rennen anders reinklemmen, andere Rennanzüge und Ski verwenden.“ Kriechmayr bestätigte seinen Coach: „Im Rennen bläst jeder mit einer anderen Überzeugung hin und wird vom Material her schärfer unterwegs sein.“
Max Franz muss noch zuschauen
Statt einer internen Ausscheidung auf der Piste bestimmte ein Trainer-Entscheid – die Zauberformel lautete „3 aus 6“ – das ÖSV-Aufgebot. Stefan Rieser, Manuel Traninger und Vincent Wieser werden dank schnellerer Dienstagzeit neben den Fixstartern Kriechmayr, Hemetsberger, Stefan Babinsky, Raphael Haaser, Felix Hacker und Striedinger am Donnerstag fahren. Max Franz, der Gröden-Sieger von 2016, war am Dienstag nach dreijähriger Verletzungspause wieder dabei gewesen, muss sich mit dem Weltcup-Comeback noch gedulden. Der Dienstag war für den Rückkehrer mit sechs Sekunden Rückstand auf den Trainingsschnellsten Marco Odermatt kein leichter gewesen. Auch Daniel Danklmaier und Andreas Ploier müssen zuschauen.
Am Freitag steht ein Super-G auf dem Programm, ehe am Samstag die klassische Abfahrt folgt. In den beiden Saison-Super-G räumten die ÖSV-Asse durch Beaver-Creek-Sieger Kriechmayr und Haaser vier der sechs Stockerlplätze ab. In der Abfahrt verpassten Österreichs Speedfahrer neunmal in Folge das Weltcup-Podest. Die Schweizer Übermacht war dabei erdrückend. Und auch die bisher einzige Saisonabfahrt hat mit Odermatt ein Schweizer gewonnen.
