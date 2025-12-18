Jetzt fix! ORF-Aus für Stimme aus dem Nahen Osten

Der Deutsch-Ägypter leitete zudem seit 2004 das Büro des ORF in Kairo. Nach knapp 35 Jahren steht der Korrespondent jetzt allerdings vor dem Aus. El-Gawhary war besonders in jüngster Zeit allerdings intern nicht mehr unumstritten. Er sorgte durch Berichte mit Schlagseite über die Situation in Gaza immer wieder für Kritik. Auch bezeichnete der ORF-Reporter Israelis in Tweets als „Besatzer“ und die Palästinenser als „Besetzte“.