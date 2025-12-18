Erstmals Frau an Spitze eines globalen Ölriesen

BP steht unter Druck

Der erneute Chefwechsel signalisiert einen neuen Anlauf, die Geschäftsentwicklung zu verbessern. Die Aktie und die Erträge des britischen Konzerns hinken seit Jahren denen von Konkurrenten wie Exxon Mobil und Shell hinterher. Der neue Verwaltungsratschef Albert Manifold erklärte, es seien mehr Strenge und Sorgfalt erforderlich, um die notwendigen transformativen Veränderungen vorzunehmen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren“. Manifold steht unter dem Druck des aktivistischen Investors Elliott Investment, einem der größten BP-Aktionäre, der auf Reformen drängt und eine „entschlossene und effektive Führung“ fordert.