Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BP bekommt Chefin

Erstmals Frau an Spitze eines globalen Ölriesen

Ausland
18.12.2025 12:37
Die 55-jährige US-Amerikanerin Meg O‘Neill hat bisher den australischen Konkurrenten Woodside ...
Die 55-jährige US-Amerikanerin Meg O‘Neill hat bisher den australischen Konkurrenten Woodside Energy geleitet.(Bild: AFP/MARK FELIX)

Der britische Energiekonzern BP bekommt eine neue Chefin. Der Verwaltungsrat habe die US-amerikanische Managerin Meg O‘Neill (55) zur neuen Konzernchefin ernannt, teilte BP am Donnerstag in London mit. BP bringt damit nach Angaben britischer Medien ab April 2026 erstmals eine Frau an die Spitze eines globalen Ölriesen.

0 Kommentare

Der bisherige Chef Murray Auchincloss hat sich laut BP dazu entschieden, von seinem Chefposten sofort abzutreten. Gründe wurden nicht genannt. Auchincloss wurde erst vor weniger als zwei Jahren Chef von BP, sein Abgang kommt überraschend. Bis Dezember 2026 soll er dem Konzern in beratender Funktion zur Seite stehen.

Jahrzehntelange Erfahrung
Mit ihrem künftigen Posten als Chief Executive Officer von BP ist die 55-jährige Meg O‘Neill die erste Frau an der Spitze eines der fünf größten globalen Ölunternehmen. O‘Neill steht für das klassische Öl- und Gasgeschäft.Sie steht seit April 2021 an der Spitze des australischen Öl- und Gasunternehmens Woodside Energy, bei dem sie seit 2018 arbeitet. Zuvor war O‘Neill mehr als 23 Jahre beim US-Ölkonzern ExxonMobil tätig.

Lesen Sie auch:
Mit einer BP-Übernahme würde Shell in einer Liga mit den großen US-Mineralöl-Konzernen spielen.
Milliarden-Übernahme
Neuer Öl-Riese? Shell will Rivalen BP schlucken
04.05.2025
Keine Tankstellen mehr
Ölriese BP will sich aus Österreich zurückziehen
27.03.2025

BP steht unter Druck
Der erneute Chefwechsel signalisiert einen neuen Anlauf, die Geschäftsentwicklung zu verbessern. Die Aktie und die Erträge des britischen Konzerns hinken seit Jahren denen von Konkurrenten wie Exxon Mobil und Shell hinterher. Der neue Verwaltungsratschef Albert Manifold erklärte, es seien mehr Strenge und Sorgfalt erforderlich, um die notwendigen transformativen Veränderungen vorzunehmen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren“. Manifold steht unter dem Druck des aktivistischen Investors Elliott Investment, einem der größten BP-Aktionäre, der auf Reformen drängt und eine „entschlossene und effektive Führung“ fordert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf