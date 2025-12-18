Eidinger: „Wir leben im Zeitalter des Narzissmus“

„Diese ganzen Abbilder oder Rollen sind Möglichkeiten für mich, mich zu spiegeln. Ich habe das Gefühl, das Schauspiel hilft mir, zu mir selbst zu finden.“ Er sei „in der luxuriösen Situation, dass ich auswählen kann, worauf ich Lust habe. Ich bekomme viele Drehbücher und Projekte angeboten – in dem Fall hatte ich große Lust auf die Begegnung mit dem Filmemacher Edgar Reitz. Er ist eine deutsche Filmlegende.“ Daher nahm er das Angebot an, obwohl der Hofmaler so gar nicht sein Fall war: „Die Rolle war nicht so einfach für mich, weil er schon sehr limitiert ist in seinem Denken und die ganze Komik und die Entlarvung dessen funktioniert nur, wenn ich die Figur ernst nehme und mich nicht schlauer als sie mache oder meinen Kommentar auf sie mitspiele.“