Weil Kunde nicht zahlte: Metallbaufirma in Konkurs

Die nächste Millionen-Insolvenz in Oberösterreich: Die Metallbaufirma PN Group Regal und Metallbautechnik aus Schwanenstadt ist mit 1,255 Millionen Euro Schulden pleite. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass ein Kunde bei einem großen Auftrag die Zahlung verweigerte.
Die Firma ist im Stahl- und Regalbau tätig und hat ihren Sitz in Schwanenstadt in Oberösterreich. Am Donnerstag wurde über das Vermögen des Unternehmens am Landesgericht Wels auf einen Antrag ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband bekannt gibt.
Laut Insolvenzantrag liegt die Pleite daran, dass „bei einem großen Auftrag die Zahlung durch den Kunden verweigert wurde.“ Betroffen sind sechs Beschäftigte.
Betrieb wird geschlossen
Die Schulden belaufen sich auf rund 1,255 Millionen Euro. Dem stehen Aktiva von 245.000 Euro gegenüber – wovon 200.000 Euro Kundenforderungen sind. Laut Alpenländischem Kreditorenverband gibt es mehr als 30 Gläubiger. Einer Betriebsschließung wurde bereits zugestimmt.
