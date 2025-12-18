Vorteilswelt
Weiße Hoffnung

Kommt der Schnee noch rechtzeitig zu Weihnachten?

Österreich
18.12.2025 12:01
Weiße Weihnachten: Gibt es noch Hoffnung?
Weiße Weihnachten: Gibt es noch Hoffnung?(Bild: t.tomsickova@seznam.cz)

Die Chancen auf Schnee zu Weihnachten stehen derzeit eher schlecht. Denn ein stabiles Hochdruckgebiet hält Österreich weiter fest im Griff und bringt vor allem zähen Nebel in den Niederungen. Laut Geosphere Austria bleibt die ruhige Wetterlage zumindest bis in die neue Woche bestehen. Doch: Ganz abgeschrieben ist der Traum von weißen Weihnachten noch nicht.

Bereits am Freitag zeigt sich das Wetter vor allem im Osten und im Rheintal von seiner trüben Seite. Dichter Nebel oder Hochnebel halten sich dort tagsüber hartnäckig. Ansonsten scheint häufig die Sonne, im Westen ziehen am Nachmittag mehr Wolken auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus sechs und plus drei Grad, tagsüber werden meist ein bis fünf Grad erreicht – bei Sonne sind im Westen sogar bis zu zwölf Grad möglich.

Auch am Samstag dominiert im Osten, im Donautal und teils im Rheintal weiterhin anhaltender Hochnebel. Im Bergland zeigt sich der Himmel oft wolkenlos, dort fühlt es sich deutlich milder an. In Oberösterreich könnten sich die Nebelfelder im Laufe des Nachmittags zumindest stellenweise lichten. Die Höchsttemperaturen reichen – je nach Nebel oder Sonne – von plus eins bis 13 Grad.

Der Sonntag bleibt ebenfalls großteils trocken. Im Osten hält sich weiterhin zäher Nebel. Abseits davon dominiert der Sonnenschein, nur ein paar hohe Wolken ziehen durch. In der Früh werden minus neun bis plus drei Grad gemessen, tagsüber sind wieder bis zu 13 Grad möglich.

Zu Wochenbeginn setzt sich das ruhige Wetter fort. Am Montag bleibt der Nebel vor allem im Osten und Südosten hartnäckig, stellenweise kann es leicht nieseln. Dennoch setzt sich großteils wieder die Sonne durch. Bis zum Nachmittag klettern die Temperaturen auf bis zu 14 Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
1° / 3°
11 km/h
00:06 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 3°
4 km/h
00:11 h
10 %
Symbol Nieseln
3° / 6°
4 km/h
00:00 h
20 %
Symbol Nebel
3° / 4°
5 km/h
00:08 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 6°
15 km/h
00:09 h
15 %
Symbol Nebel
4° / 5°
21 km/h
00:13 h
30 %
Symbol Nebel
4° / 5°
21 km/h
00:00 h
35 %
Symbol bedeckt
3° / 4°
14 km/h
00:01 h
50 %
Symbol Schneefall
-0° / 1°
13 km/h
00:00 h
75 %
Symbol bedeckt
-4° / -1°
9 km/h
00:01 h
55 %
Wien
Symbol bedeckt
1° / 5°
14 km/h
00:00 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
8 km/h
00:35 h
15 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
5 km/h
00:06 h
15 %
Symbol Nebel
-0° / 3°
10 km/h
00:38 h
< 5 %
Symbol bedeckt
1° / 6°
14 km/h
01:17 h
10 %
Symbol wolkig
3° / 6°
16 km/h
04:46 h
30 %
Symbol wolkig
3° / 5°
14 km/h
05:05 h
40 %
Symbol bedeckt
3° / 3°
14 km/h
00:05 h
50 %
Symbol Schneefall
-1° / -0°
13 km/h
00:00 h
75 %
Symbol bedeckt
-4° / -1°
14 km/h
00:00 h
60 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
-0° / 2°
6 km/h
00:35 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
6 km/h
00:35 h
15 %
Symbol Nebel
2° / 4°
6 km/h
00:00 h
20 %
Symbol Nebel
2° / 4°
6 km/h
00:17 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 6°
15 km/h
00:38 h
15 %
Symbol Nebel
4° / 5°
20 km/h
00:07 h
30 %
Symbol Nebel
4° / 4°
19 km/h
00:00 h
35 %
Symbol bedeckt
3° / 4°
13 km/h
00:06 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-0° / 1°
12 km/h
00:01 h
80 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
7 km/h
00:01 h
65 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
1° / 3°
4 km/h
00:00 h
45 %
Symbol wolkig
1° / 3°
3 km/h
03:27 h
15 %
Symbol Nebel
0° / 2°
4 km/h
01:22 h
15 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
7 km/h
04:05 h
< 5 %
Symbol wolkig
0° / 5°
9 km/h
05:28 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 6°
11 km/h
07:01 h
25 %
Symbol heiter
0° / 6°
6 km/h
05:56 h
40 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
12 km/h
02:48 h
50 %
Symbol bedeckt
-0° / 2°
17 km/h
00:31 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 1°
16 km/h
02:23 h
45 %
Linz
Symbol bedeckt
-1° / 4°
2 km/h
00:00 h
50 %
Symbol Nebel
1° / 7°
3 km/h
07:09 h
25 %
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
3 km/h
03:48 h
25 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
4 km/h
03:59 h
< 5 %
Symbol Nebel
-1° / 3°
3 km/h
00:11 h
15 %
Symbol Nebel
1° / 3°
3 km/h
00:03 h
35 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
3 km/h
00:00 h
40 %
Symbol leichter Regen
2° / 3°
3 km/h
00:00 h
80 %
Symbol starker Schneefall
-1° / 1°
7 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol bedeckt
-3° / -2°
3 km/h
00:00 h
55 %
Graz
Symbol Regen
-1° / 3°
1 km/h
00:02 h
65 %
Symbol stark bewölkt
2° / 5°
4 km/h
02:16 h
25 %
Symbol wolkig
1° / 5°
4 km/h
03:55 h
25 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
3 km/h
04:54 h
10 %
Symbol bedeckt
-1° / 3°
4 km/h
01:20 h
10 %
Symbol Nebel
1° / 3°
4 km/h
00:01 h
40 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
4 km/h
00:01 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
4 km/h
00:01 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-2° / 2°
7 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol bedeckt
-2° / -1°
7 km/h
00:07 h
50 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
-0° / 7°
5 km/h
00:00 h
50 %
Symbol Nebel
-0° / 6°
8 km/h
04:10 h
20 %
Symbol heiter
-0° / 5°
8 km/h
05:57 h
15 %
Symbol heiter
-1° / 5°
7 km/h
06:37 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 4°
6 km/h
05:16 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 4°
6 km/h
05:56 h
25 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
6 km/h
03:58 h
45 %
Symbol bedeckt
-0° / 2°
10 km/h
00:04 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / 1°
19 km/h
00:53 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / -0°
14 km/h
04:07 h
45 %
Salzburg
Symbol leichter Regen
5° / 8°
4 km/h
00:00 h
60 %
Symbol heiter
2° / 8°
7 km/h
07:19 h
30 %
Symbol heiter
1° / 8°
9 km/h
06:48 h
25 %
Symbol heiter
-1° / 8°
8 km/h
06:48 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 7°
18 km/h
05:46 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 8°
22 km/h
02:36 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 8°
11 km/h
02:53 h
50 %
Symbol heiter
-3° / 5°
6 km/h
06:22 h
50 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
12 km/h
00:44 h
50 %
Symbol heiter
-7° / 4°
15 km/h
07:42 h
40 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
2° / 9°
5 km/h
00:45 h
50 %
Symbol heiter
3° / 6°
7 km/h
06:32 h
20 %
Symbol heiter
1° / 5°
6 km/h
06:15 h
35 %
Symbol heiter
2° / 6°
5 km/h
06:48 h
30 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
6 km/h
02:17 h
10 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
7 km/h
01:07 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 3°
6 km/h
01:44 h
45 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
9 km/h
00:03 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / -0°
26 km/h
00:57 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-4° / -0°
11 km/h
02:42 h
35 %
Bregenz
Wetterdaten:

Große Wetterumschwünge bleiben auch am Dienstag, kurz vor Weihnachten, aus. Weiterhin ist vielerorts mit Nebel und Hochnebel zu rechnen, die Sonne zeigt sich vor allem in höheren Lagen und im Westen. Die Frühwerte liegen bei minus vier bis plus fünf Grad, die Höchstwerte erreichen je nach Wetterlage ein bis elf Grad.

Für Schnee bis Weihnachten fehlen derzeit die Voraussetzungen. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – ein Wetterumschwung kurz vor dem Fest ist zumindest noch nicht komplett ausgeschlossen.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
