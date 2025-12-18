Kommt der Schnee noch rechtzeitig zu Weihnachten?

Bereits am Freitag zeigt sich das Wetter vor allem im Osten und im Rheintal von seiner trüben Seite. Dichter Nebel oder Hochnebel halten sich dort tagsüber hartnäckig. Ansonsten scheint häufig die Sonne, im Westen ziehen am Nachmittag mehr Wolken auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus sechs und plus drei Grad, tagsüber werden meist ein bis fünf Grad erreicht – bei Sonne sind im Westen sogar bis zu zwölf Grad möglich.