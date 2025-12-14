Zu Besuch beim Christkind

Laura Müller schlüpft bereits zum fünften Mal ins Gewand des Steyrer Christkindls – eine Rolle, die für sie untrennbar mit Adventzauber und Kindheitserinnerungen verbunden ist.
In Steyr, dort wo der Advent ein wenig langsamer atmet, begegnet man einem Christkind, das all dem erstaunlich nahekommt, was wir uns seit Kindertagen darunter vorstellen. Ein leiser Glanz, ein warmer Blick – und ein Kleid, das im Winterlicht schimmert.
Laura Müller strahlt, sobald von Weihnachten die Rede ist. Kein Wunder – die 25-Jährige aus Wolfern schlüpft heuer bereits zum fünften Mal in die Rolle des Steyrer Christkindls. „Für mich fühlt sich der Advent jedes Jahr an wie eine Rückkehr in meine Kindheit“, sagt sie. „Ich möchte den Menschen ein wenig Zauber schenken – so, wie ihn mir früher meine Oma geschenkt hat.“ Diese Oma ist auch der Grund, warum Laura überhaupt Christkindl geworden ist. „Sie hat die Vorweihnachtszeit für mich zur schönsten Zeit des Jahres gemacht. Wenn ich meinen Wunschzettel aufs Fensterbrett gelegt habe, lag am nächsten Tag eine goldene Locke dort.“ Heute gibt sie diesen Zauber weiter – an Kinder wie an Erwachsene.
Im Alltag studiert Laura Molekulare Biowissenschaften, arbeitet in der Forschung und in einer Ordination. Doch im Dezember gehört ihr Herz ganz der Christkindlstadt Steyr. Dort wandert sie an Adventwochenenden durch die Altstadt, eröffnet Märkte, liest Märchen und erzählt die Entstehungsgeschichte des Steyrer Christkindls. „Ich liebe diese Begegnungen. Manche Erwachsene schauen mich an, als wären sie wieder fünf.“
Die Verwandlung ins Christkindl ist allerdings keine leichte. Das prachtvolle Gewand wurde nach dem Verkündigungsengel der Sammlung Lamberg geschneidert. Es besteht aus grünem Samt, Tüll, Leinen, Borten und Pailletten und ist mit rund 2500 Swarovski-Kristallen von Hand bestickt. Dazu kommen Häubchen, Bluse, Spencer, Reifunterröcke und der weit schwingende Überrock. Rund elf Kilo wiegt das Kostüm. „Aber sobald ich den Reifrock anhabe, wirkt es, als würde ich schweben“, so Laura.
Gerne besucht sie auch das traditionsreiche Postamt Christkindl, wohin jedes Jahr Tausende Wunschbriefe aus aller Welt geschickt werden. Helferinnen des Christkinds beantwortet die Zuschriften – jede versehen mit dem berühmten Sonderstempel.
Auch Sasa Schwarzjirg zieht es heute in die Weihnachtswunderwelt nach Steyr. In der neuen Folge von REISEZEIT TV (Sonntag, 17.30 Uhr, auf ORF2) besucht sie neben dem Schloss Lamberg und dem Nationalpark Kalkalpen auch das Postamt Christkindl und das Weihnachtsmuseum.
Was sich ein Christkindl selbst wünscht? „Nichts Großes. Gesundheit, ein bisschen Ruhe und Zeit mit den Liebsten.“ Dann zieht Laura weiter durch Steyr – dorthin, wo der Advent ein klein wenig heller leuchtet.
Advent in Steyr: www.steyr-nationalpark.at
Allgemeine Infos: www.oberoesterreich.at
