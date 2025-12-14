Zu Besuch beim Christkind

Laura Müller strahlt, sobald von Weihnachten die Rede ist. Kein Wunder – die 25-Jährige aus Wolfern schlüpft heuer bereits zum fünften Mal in die Rolle des Steyrer Christkindls. „Für mich fühlt sich der Advent jedes Jahr an wie eine Rückkehr in meine Kindheit“, sagt sie. „Ich möchte den Menschen ein wenig Zauber schenken – so, wie ihn mir früher meine Oma geschenkt hat.“ Diese Oma ist auch der Grund, warum Laura überhaupt Christkindl geworden ist. „Sie hat die Vorweihnachtszeit für mich zur schönsten Zeit des Jahres gemacht. Wenn ich meinen Wunschzettel aufs Fensterbrett gelegt habe, lag am nächsten Tag eine goldene Locke dort.“ Heute gibt sie diesen Zauber weiter – an Kinder wie an Erwachsene.