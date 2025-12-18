Ancelotti muss Trainerbank nach 5 Monaten räumen

Für Davide Ancelotti, dem Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti, ist das erste Kapitel als Cheftrainer nach nur fünf Monaten zu Ende gegangen. Botafogo bestätigte die Trennung des Italieners am Mittwoch.
„Der Verein dankt Ancelotti für seine Professionalität und sein Engagement während seiner Zeit als Trainer und als Teil der Botafogo-Familie“, heißt es in einem Statement, das der brasilianische Meister von 2024 auf X teilte.
Titelverteidigung gescheitert
Erst im Juli hatte Ancelotti den Trainerposten in Rio de Janeiro übernommen, die Titelverteidigung blieb jedoch erfolglos – Botafogo beendete die Saison auf Rang sechs.
Vor seiner Unterschrift beim brasilianischen Traditionsklub war Ancelotti als Co-Trainer unter seinem Vater beim FC Bayern, Neapel, Everton und Real Madrid tätig.
