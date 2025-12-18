Vorteilswelt
Kurzes Vergnügen

Ancelotti muss Trainerbank nach 5 Monaten räumen

Fußball International
18.12.2025 12:18
Carlo (l.) und Davide Ancelotti
Carlo (l.) und Davide Ancelotti(Bild: AFP/APA/Thomas COEX)

Für Davide Ancelotti, dem Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti, ist das erste Kapitel als Cheftrainer nach nur fünf Monaten zu Ende gegangen. Botafogo bestätigte die Trennung des Italieners am Mittwoch.

„Der Verein dankt Ancelotti für seine Professionalität und sein Engagement während seiner Zeit als Trainer und als Teil der Botafogo-Familie“, heißt es in einem Statement, das der brasilianische Meister von 2024 auf X teilte. 

Titelverteidigung gescheitert
Erst im Juli hatte Ancelotti den Trainerposten in Rio de Janeiro übernommen, die Titelverteidigung blieb jedoch erfolglos – Botafogo beendete die Saison auf Rang sechs.

Schon im München stand Davide Ancelotti (r.) Papa Carlo zur Seite.
Schon im München stand Davide Ancelotti (r.) Papa Carlo zur Seite.(Bild: AFP/DANIEL KARMANN)

Vor seiner Unterschrift beim brasilianischen Traditionsklub war Ancelotti als Co-Trainer unter seinem Vater beim FC Bayern, Neapel, Everton und Real Madrid tätig. 

