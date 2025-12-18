Mann vor Wiener Imbissstand mit Messer angegriffen

Opfer mehrfach gestoßen

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Der 36-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen an der Hand, die laut Polizei bei einer Abwehrhandlung entstanden sein sollen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige zuvor bei einem Imbissstand versucht haben, auf den Mann einzustechen. Vorausgegangen sei ein Streit: Laut Opfer habe ihn der Angreifer ohne erkennbaren Grund mehrfach gestoßen.