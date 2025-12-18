Mann vor Wiener Imbissstand mit Messer angegriffen

Beamte wurden bei einer Streifenfahrt in Wien-Neubau in der Nacht auf Donnerstag auf einen Mann mit einer stark blutenden Handverletzung aufmerksam. Auf die Verletzung angesprochen, gab der 36-Jährige an, mit einem Messer attackiert worden zu sein. Der Verdächtige konnte gefasst werden.
Der verletzte Mann (36) schilderte den Beamten, kurz zuvor mit einem Messer attackiert worden zu sein. Dabei zeigte er auf einen dunkel gekleideten Mann, der sich rasch vom Tatort entfernte. Die Polizisten, die bereits Verstärkung alarmiert hatten, reagierten sofort und hielten den Verdächtigen an.
Klappmesser lag in Gebüsch
Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 28-jährigen Staatsbürger der Russischen Föderation. Der Mann zeigte sich aggressiv und wurde festgenommen. In einem nahegelegenen Gebüsch stellten die Beamten ein Klappmesser sicher – offenbar die Tatwaffe (siehe Foto oben).
Opfer mehrfach gestoßen
Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Der 36-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen an der Hand, die laut Polizei bei einer Abwehrhandlung entstanden sein sollen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige zuvor bei einem Imbissstand versucht haben, auf den Mann einzustechen. Vorausgegangen sei ein Streit: Laut Opfer habe ihn der Angreifer ohne erkennbaren Grund mehrfach gestoßen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.