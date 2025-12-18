Vorteilswelt
Blutige Hände

Mann vor Wiener Imbissstand mit Messer angegriffen

Wien
18.12.2025 12:57
Die mutmaßliche Tatwaffe wurde von den Beamten in einem Gebüsch gefunden.
Die mutmaßliche Tatwaffe wurde von den Beamten in einem Gebüsch gefunden.(Bild: LPD Wien)

Beamte wurden bei einer Streifenfahrt in Wien-Neubau in der Nacht auf Donnerstag auf einen Mann mit einer stark blutenden Handverletzung aufmerksam. Auf die Verletzung angesprochen, gab der 36-Jährige an, mit einem Messer attackiert worden zu sein. Der Verdächtige konnte gefasst werden.

Der verletzte Mann (36) schilderte den Beamten, kurz zuvor mit einem Messer attackiert worden zu sein. Dabei zeigte er auf einen dunkel gekleideten Mann, der sich rasch vom Tatort entfernte. Die Polizisten, die bereits Verstärkung alarmiert hatten, reagierten sofort und hielten den Verdächtigen an.

Klappmesser lag in Gebüsch
Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 28-jährigen Staatsbürger der Russischen Föderation. Der Mann zeigte sich aggressiv und wurde festgenommen. In einem nahegelegenen Gebüsch stellten die Beamten ein Klappmesser sicher – offenbar die Tatwaffe (siehe Foto oben).

Opfer mehrfach gestoßen
Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Der 36-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen an der Hand, die laut Polizei bei einer Abwehrhandlung entstanden sein sollen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige zuvor bei einem Imbissstand versucht haben, auf den Mann einzustechen. Vorausgegangen sei ein Streit: Laut Opfer habe ihn der Angreifer ohne erkennbaren Grund mehrfach gestoßen.

