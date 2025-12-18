Serienbetrüger kassierte mit falschen Wohnungen ab

Mit falschem Namen und erfundener Rolle

Um seine Glaubwürdigkeit weiter zu stärken, überwies der Mann bei Problemen in einzelnen Fällen sogar Geld zurück. Später legte er seinen Opfern Wohnungspläne vor, die er jedoch zuvor bei einer Genossenschaft erschlichen hatte. Dabei gab er sich als Architekturstudent aus.