Nach zähem Ringen

Arbeiten in der Pension: Einigung auf Freibetrag

Innenpolitik
16.12.2025 20:38
2000 Euro pro Monat hatte sich Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec als Freibetrag gewünscht – ...
2000 Euro pro Monat hatte sich Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec als Freibetrag gewünscht – geworden ist es etwas weniger.(Bild: auremar - stock.adobe.com)

Es war ein langwieriges, zähes Ringen. Die „Krone“ berichtete und transportierte die Sorgen der Senioren, angeführt von Präsidentin und ÖVP-Politikerin Ingrid Korosec. Sie fordert schon seit Jahren Steuererleichterungen für Ältere, die länger arbeiten wollen. 

Eine „Flat Tax“ stand zur Diskussion. Nun wurde es ein Freibetrag in der Höhe von 15.000 Euro pro Jahr, wie die „Krone“ aus Regierungskreisen erfuhr. Und zwar könne dieser Freibetrag ab dem Jahr 2027 genützt werden.

Für nächstes Jahr gibt es damit – entgegen der Ankündigungen – hingegen keine finanziellen Anreize für ein Arbeiten in der Pension. Der Grund dafür dürfte in der prekären budgetären Situation zu suchen sein.

Öffentlicher Druck und konstante Forderung
Fest steht, der öffentliche Druck und die konstant vorgetragene Forderung der Vertreterinnen der rund 2,4 Millionen Senioren wie Ingrid Korosec oder ihrer SPÖ-Kollegin Birgit Gerstorfer nötigte die Regierung letztlich zu einer konkreten Handlung.

