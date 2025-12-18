Schilling: „Planungssicherheit und Jobs in Gefahr“

Das geplante EU-weite Verbrenner-Aus ab 2035 steht plötzlich auf der Kippe. Die EU-Kommission hat diese Woche grünes Licht dafür gegeben, dass auch nach 2035 neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden könnten. Für die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling ist das ein gefährliches Signal – mit massiven Folgen für Industrie und Arbeitsplätze.