Schilling: „Planungssicherheit und Jobs in Gefahr“

Das geplante EU-weite Verbrenner-Aus ab 2035 steht plötzlich auf der Kippe. Die EU-Kommission hat diese Woche grünes Licht dafür gegeben, dass auch nach 2035 neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden könnten. Für die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling ist das ein gefährliches Signal – mit massiven Folgen für Industrie und Arbeitsplätze.
„Das große Problem ist die fehlende Planungssicherheit“, warnt Schilling im krone.tv-Interview. Jahrelang habe die EU klare Ziele für die Autoindustrie gesetzt, Milliarden seien in neue Technologien investiert worden. „Wenn wir jetzt wieder umschwenken, müssen alle Hersteller wieder auf mehreren Schienen fahren – das kostet mehr Geld und schwächt unsere Wettbewerbsfähigkeit.“
Besonders kritisch sieht Schilling den internationalen Vergleich. Während Länder wie China günstige E-Autos in großer Stückzahl produzieren, hinke Europa hinterher. „Wir sind beim Auto der Zukunft nicht dort, wo wir sein müssten“, so die EU-Abgeordnete.
Die Folgen seien bereits sichtbar: „VW hat rund 70 Prozent seines Absatzmarktes in China verloren“, sagt Schilling. Länder, die ihre Produktion bereits umgestellt haben, kauften europäische Verbrenner schlicht nicht mehr.
Studien warnen vor massivem Jobverlust
Das habe direkte Auswirkungen auf Arbeitsplätze: „Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass wir bis zu einer Million Jobs in der europäischen Automobilindustrie verlieren könnten“, warnt Schilling. Nur wenn Europa konsequent auf neue Technologien setze, könne man den Exportmarkt und damit Arbeitsplätze sichern.
Mehr dazu hören Sie im Talk oben!
