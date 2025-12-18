Rocksuperstar vor Wien-Konzert im Museum gesichtet

Naheliegend also, dass der passionierte Kunstliebhaber vor seinem gestrigen, ausverkauften Quasi-Heim-Konzert in der Wiener Stadthalle – der Diplomaten-Sohn lebte 1967 für ein halbes Jahr mit seinen Eltern hinter dem Rathaus – noch einen kurzen Abstecher ins Museum machte. Genauer gesagt verschlug es Adams in die Albertina Modern am Karlsplatz, wo er mit Direktor Ralph Gleis etwa die Werkschau von Marina Abramović unter die Lupe nahm, bevor er schließlich die Bühne erklomm.