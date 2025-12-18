Rocksuperstar vor Wien-Konzert im Museum gesichtet

Er ist nicht nur auf der Bühne eine Erscheinung, sondern auch hinter der Kamera ein Ass. Vor seiner ausverkauften Show in der Wiener Stadthalle besuchte der Sänger und passionierte Fotograf die Albertina Modern.
„Summer of 69“, „(Everything I Do) I Do It for You“, „Christmas Time“ – mit seiner Musik verkaufte Bryan Adams mehr als 100 Millionen Tonträger, landete in über 30 Ländern auf Platz eins der Charts und heimste sogar einen Grammy ein. Doch nicht nur musikalisch hat der Kanadier die Nase vorne, auch mit seiner Fotografie heimste Adams etliche Preise ein.
Naheliegend also, dass der passionierte Kunstliebhaber vor seinem gestrigen, ausverkauften Quasi-Heim-Konzert in der Wiener Stadthalle – der Diplomaten-Sohn lebte 1967 für ein halbes Jahr mit seinen Eltern hinter dem Rathaus – noch einen kurzen Abstecher ins Museum machte. Genauer gesagt verschlug es Adams in die Albertina Modern am Karlsplatz, wo er mit Direktor Ralph Gleis etwa die Werkschau von Marina Abramović unter die Lupe nahm, bevor er schließlich die Bühne erklomm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.