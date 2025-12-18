Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bryan Adams

Rocksuperstar vor Wien-Konzert im Museum gesichtet

Adabei
18.12.2025 15:57
(Bild: AP/Chris Young)

Er ist nicht nur auf der Bühne eine Erscheinung, sondern auch hinter der Kamera ein Ass. Vor seiner ausverkauften Show in der Wiener Stadthalle besuchte der Sänger und passionierte Fotograf die Albertina Modern.

0 Kommentare

„Summer of 69“, „(Everything I Do) I Do It for You“, „Christmas Time“ – mit seiner Musik verkaufte Bryan Adams mehr als 100 Millionen Tonträger, landete in über 30 Ländern auf Platz eins der Charts und heimste sogar einen Grammy ein. Doch nicht nur musikalisch hat der Kanadier die Nase vorne, auch mit seiner Fotografie heimste Adams etliche Preise ein.

Kunstkenner im Gespräch: Albertina-Direktor Ralph Gleis mit Bryan Adams
Kunstkenner im Gespräch: Albertina-Direktor Ralph Gleis mit Bryan Adams(Bild: Albertina)

Naheliegend also, dass der passionierte Kunstliebhaber vor seinem gestrigen, ausverkauften Quasi-Heim-Konzert in der Wiener Stadthalle – der Diplomaten-Sohn lebte 1967 für ein halbes Jahr mit seinen Eltern hinter dem Rathaus – noch einen kurzen Abstecher ins Museum machte. Genauer gesagt verschlug es Adams in die Albertina Modern am Karlsplatz, wo er mit Direktor Ralph Gleis etwa die Werkschau von Marina Abramović unter die Lupe nahm, bevor er schließlich die Bühne erklomm.

Lesen Sie auch:
Bryan Adams, Kate Moss, Wrapped Up, London, 2010
Ausstellung in OÖ
Bryan Adams: Multitalent – Rockstar und Fotograf
17.01.2025
Auf neuem Studioalbum
Bryan Adams setzt auf Hoffnung und Mitgefühl
06.09.2025
Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Schwanger mit 43
Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert ...
Mysteriöse Zeitreise?
Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
165.487 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.668 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.553 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Adabei
Bryan Adams
Rocksuperstar vor Wien-Konzert im Museum gesichtet
Skandal im Hochadel
Jamie Spencer-Churchill: Vorwurf der Strangulation
Zurück nach Pandora
„Avatar 3“ begeistert bei großer Kinopremiere
Traum geplatzt
ESC-Drama schon vor der Show: Kandidatin raus!
Bescherung in Monaco
Jacques & Gabriella als kleine Weihnachtshelfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf