Ein Meister-Kapitän aus Tiflis dockt bei Sturm an

Die Tinte ist trocken! Nach Jusuf Gazibegovic holte Sturm die zweite Verstärkung fürs Frühjahr an Bord: Ein georgischer Landsmann von Otar Kiteishvili unterschrieb für dreieinhalb Jahre beim Meister.
Worüber die „Krone“ bereits berichtet hatte, das wurde am Donnerstag offiziell: Gizo Mamageishvili unterzeichnete in Graz bei Sturm einen Vertrag bis 2029. Der 22-jährige Landsmann von Regisseur Otar Kiteishvili war bislang in seiner Heimat im Fußball-Oberhaus, der Erovnuli Liga, Kapitän von Meister Iberia 1999, hat am 6. Dezember dieses Monats im letzten Spiel in seiner Heimatstadt Tiflis den Meistertitel klargemacht.
In Georgiens U21 im Einsatz
15 Mal hat Gizo im georgischen U21-Team gespielt, im Juni war er bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei im Einsatz, wo auch Sturms Sportchef live vor Ort war. Michael Parensen war bei der Endrunde natürlich an seinem deutschen Zugang Tim Oermann interessiert, der sogar bis ins Finale kam, erst dort an England scheiterte.
In Georgiens Gruppenspielen stand übrigens Gizo Mamageishvilis Zwillingsbruder Otar an dessen Seite, der kürzlich nach Portugal zu Famalicao gewechselt ist. Sturms 181 cm großes vermeintliches Transfer-Projekt hat auch Europacup-Erfahrung, scheiterte allerdings in der Champions-League-Quali im Juli mit zweimal 1:3 an Malmö. Gesamt hält er bei sieben Europacup-Partien. In der Liga, wo er fast in allen Spielen über die volle Distanz im Einsatz war, musste er bei 23 Siegen nur vier Niederlagen hinnehmen, inklusive Cup erzielte er acht Treffer.
Verstärkung für die Offensive
„Gizo Mamageishvili ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler“, sagt Sportchef Michael Parensen, „der eine sehr gute Technik besitzt, bereits in jungen Jahren als Führungsspieler und Kapitän vorangegangen ist und über die richtige Mentalität verfügt. Er wird mit Trainingsstart im Jänner zur Mannschaft stoßen, kommt mit dem Selbstvertrauen des soeben gewonnenen Meistertitels nach Graz und wird unserer Mannschaft eine weitere Facette hinzufügen. Wir freuen uns, dass sich Gizo trotz einer Vielzahl von anderen Angeboten für einen Wechsel nach Graz entschieden hat und darauf, seine Qualitäten am Platz zu sehen.“
Sturm war mir alleine schon durch Otar Kiteishvili ein Begriff, ich habe ihn natürlich sofort kontaktiert, als ich vom Interesse erfahren habe.
Gizo Mamageishvili
„Ich freue mich sehr, für einen österreichischen Topklub wie den SK Sturm zu unterschreiben“, sagt Gizo Mamageishvili. „Keine Frage, Sturm war mir alleine schon durch Otar Kiteishvili ein Begriff, ich habe ihn natürlich sofort kontaktiert, als ich vom Interesse erfahren habe – er konnte mir nur Positives berichten. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen, im Jänner gemeinsam in die Vorbereitung zu starten und hart dafür zu arbeiten, erfolgreich zu sein.“
Sturm fuhr mit Georgiern oft gut
Georgische Nationalspieler haben bei Sturm traditionell einen guten Ruf: Spielmacher David Mujiri machte von 2001 bis 2006 in 130 Bundesliga-Spielen 20 Treffer für die Blackies. Ihm folgten Giorgi Shashiashvili (2007 bis 2009), Ilia Kandelaki (2008 bis 2010) und Giorgi Popkhadze (2011 bis 2012). Der erfolgreichste Georgier in Österreich war und ist aber zweifelsohne Otar Kiteishvili, der die Blackies zu zwei Meistertiteln und zwei Cupsiegen geführt hat. Großer Wunsch aller Sturm-Fans wäre, dass das Um und Auf des Meisterteams seinen Vertrag bis 2027 in Graz erfüllen würde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.