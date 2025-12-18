Ein Meister-Kapitän aus Tiflis dockt bei Sturm an

Verstärkung für die Offensive

„Gizo Mamageishvili ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler“, sagt Sportchef Michael Parensen, „der eine sehr gute Technik besitzt, bereits in jungen Jahren als Führungsspieler und Kapitän vorangegangen ist und über die richtige Mentalität verfügt. Er wird mit Trainingsstart im Jänner zur Mannschaft stoßen, kommt mit dem Selbstvertrauen des soeben gewonnenen Meistertitels nach Graz und wird unserer Mannschaft eine weitere Facette hinzufügen. Wir freuen uns, dass sich Gizo trotz einer Vielzahl von anderen Angeboten für einen Wechsel nach Graz entschieden hat und darauf, seine Qualitäten am Platz zu sehen.“