Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Drei Bundesländer“

Vorarlbergs Landeschef watscht Sepp Schellhorn ab

Vorarlberg
18.12.2025 13:20
Sepp Schellhorn würde am liebsten aus neun Bundesländern drei machen.
Sepp Schellhorn würde am liebsten aus neun Bundesländern drei machen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Als Entbürokratisierungsstaatssekretär hat das wandelnde Fettnäpfchen Sepp Schellhorn (NEOS) bisher eine recht dürftige Bilanz vorzuweisen. In die Schlagzeilen schafft er es dennoch immer wieder – aktuell mit seiner „Vision“, aus neun Bundesländern drei zu machen. Bei Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kommt das gar nicht gut an. 

0 Kommentare

Bund und Länder müssen bekanntlich sparen, kluge Vorschläge werden folglich dringend gesucht. Auch Sepp Schellhorn, ohnehin kein Freund des Föderalismus, hat nachgedacht – und seine Gedanken im Interview mit dem „Standard“ kundgetan: Er könne sich persönlich gut vorstellen, die Anzahl der Bundesländer von neun auf drei zu reduzieren.

Eine Idee, die in Vorarlberg – ein Land, das zwar keine eigene Uni hat, dafür aber an der Universität Innsbruck das vermutlich einzige Föderalismusinstitut der Welt finanziert – auf wenig Gegenliebe stößt. Landeshauptmann Wallner stellte denn auch im Interview mit dem ORF klar, was er von dem Vorschlag des pinken „Visionärs“ hält: „Die Aussage ist der Vorarlberger Bevölkerung gegenüber extrem respektlos. Wie kommen wir dazu, dass uns ein Staatssekretär in Wien über Medien ausrichtet, dass unser Bundesland eigentlich gar nicht gebraucht wird, dass die Strukturen gar nicht so benötigt werden?“ Zusatz: „Ich kann das, ehrlich gesagt, so gar nicht ernst nehmen.“

Zitat Icon

Wie kommen wir dazu, dass uns ein Staatssekretär in Wien über Medien ausrichtet, dass unser Bundesland eigentlich gar nicht gebraucht wird?

Markus Wallner, Landeshauptmann von Vorarlberg

Bild: APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN

Ärger mit dem Verkehrsministerium
Generell ist Vorarlbergs Landeshauptmann derzeit auf den Bund nicht gut zu sprechen. Das gilt besonders für das Verkehrsministerium. Hintergrund: Als dort Leonore Gewessler (Grüne) noch das Regiment führte, wurden per Dienstanweisung neue Kriterien für den Bau von Autobahnanschlüssen erstellt. Im Falle des von Land und Wirtschaft seit Jahren geforderten A14-Vollanschlusses Lauterach-Wolfurt sind diese Kriterien gemäß einer Prüfung der Asfinag nicht erfüllt, mit dem Ergebnis, dass das Projekt auf Eis liegt.

Wallner hat dafür null Verständnis: „Da wird mit Bürokratenkram argumentiert. Man kann uns nicht von Wien aus vom Schreibtisch ausrichten, was nicht geht. Das kann ich mir so nicht bieten lassen“, polterte er im Interview mit den „VN“. Er fordert nun eine rasche Änderung der Dienstanweisung: „Wenn dieses Recht im Weg steht, muss es geändert werden. Die Dienstanweisung ist Schnee von gestern, wir brauchen eine Entscheidung für die Zukunft. Nicht eine, die sich an den Jetzt-Zahlen orientiert. Dort entsteht ein Industriegebiet mit 5000 Arbeitsplätzen.“

Lesen Sie auch:
Drei statt neun Bundesländer? Von dieser Idee Sepp Schellhorns will die ÖVP nichts wissen. Statt ...
ÖVP ist erzürnt
Nur drei Bundesländer? Schellhorn-Sager regt auf
15.12.2025
„Krone“-Kommentar
Was hätte sich Qualtinger von Schellhorn gedacht?
05.12.2025

Verkehrsminister zeigt die kalte Schulter
Bei Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) scheint die Causa allerdings keine große Priorität zu genießen. Im Frühjahr seien ihm die dringenden Wünsche für Vorarlbergs Straßennetz mitgegeben worden, seither habe man zum Vollanschluss nichts mehr gehört, so Wallner. Ähnliches gelte für die Forderung nach einer Verkehrsbeeinflussungsanlage auf der A14, auch in dieser Sache bewege sich bisher wenig. Ein Fall also, der geradezu nach einem Entbürokratisierungsstaatssekretär schreit – Sepp Schellhorn, übernehmen Sie!

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Sepp SchellhornMarkus Wallner
VorarlbergWien
ÖVPORFNEOS
Verkehrsminister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 9°
Symbol wolkig
Bludenz
0° / 6°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
2° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol Nebel

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.785 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.386 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.300 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Vorarlberg
Erster Triumph
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
„Drei Bundesländer“
Vorarlbergs Landeschef watscht Sepp Schellhorn ab
Einsatz in Wolfurt
Vorarlberger Linienbus bleibt in Kurve stecken
Kritik:
Fragwürdige Klimabilanz bei Plug-in-Hybriden
Landesrätin Rüscher:
„Es geht darum, was eine Sozialleistung bewirkt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf