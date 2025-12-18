Vorarlbergs Landeschef watscht Sepp Schellhorn ab

Eine Idee, die in Vorarlberg – ein Land, das zwar keine eigene Uni hat, dafür aber an der Universität Innsbruck das vermutlich einzige Föderalismusinstitut der Welt finanziert – auf wenig Gegenliebe stößt. Landeshauptmann Wallner stellte denn auch im Interview mit dem ORF klar, was er von dem Vorschlag des pinken „Visionärs“ hält: „Die Aussage ist der Vorarlberger Bevölkerung gegenüber extrem respektlos. Wie kommen wir dazu, dass uns ein Staatssekretär in Wien über Medien ausrichtet, dass unser Bundesland eigentlich gar nicht gebraucht wird, dass die Strukturen gar nicht so benötigt werden?“ Zusatz: „Ich kann das, ehrlich gesagt, so gar nicht ernst nehmen.“