Schlimmer Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden

Das hat gar nicht gut ausgesehen! Der Norweger Fredrik Moeller kam am Donnerstag in der Gröden-Abfahrt schwer zu Sturz.
Mit Startnummer 45 war Moeller ins Rennen gegangen. Nach knapp über 30 Fahrsekunden dann die Schrecksekunde: Bei den Kamelbuckeln auf der Saslong geriet er plötzlich in Rücklage und knallte mit dem Rücken unsanft auf die Piste. „Jetzt fliegt er, auweh“, litt auch ORF-Experte und Ex-Skirennläufer Armin Assinger mit.
Blieb mit Schmerzen liegen
Moeller konnte sich nach dem schlimmen Aufprall immerhin bewegen, blieb aber mit Schmerzen im Schnee liegen. Sofort kümmerte sich das medizinische Personal um den Unglücksraben.
„Hoffentlich ist es für ihn nicht zu schlimm ausgegangen“, meinte Assinger. Per Helikopter wurde Moeller ins Krankenhaus geflogen. Noch gibt es keine genauen Informationen zum Gesundheitszustand des 25-Jährigen.
