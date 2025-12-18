Schlimmer Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden

Mit Startnummer 45 war Moeller ins Rennen gegangen. Nach knapp über 30 Fahrsekunden dann die Schrecksekunde: Bei den Kamelbuckeln auf der Saslong geriet er plötzlich in Rücklage und knallte mit dem Rücken unsanft auf die Piste. „Jetzt fliegt er, auweh“, litt auch ORF-Experte und Ex-Skirennläufer Armin Assinger mit.