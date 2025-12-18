Schmeißt Darts-Legende nach WM-Desaster nun hin?

Bitteres Aus für Raymond van Barneveld! Nach der herben 0:3-Niederlage in der ersten WM-Runde gegen den Schweizer Stefan Bellmont lässt der Niederländer seine Zukunft offen.
Van Barneveld - einst großer Gegenspieler von Phil Taylor und fünffacher Weltmeister – musste bei der diesjährigen Darts-WM schon in der ersten Runde die Segel streichen. Schmeißt die Darts-Legende nun vielleicht sogar hin?
„Es war ein schlechtes Jahr“
„Jetzt bin ich raus. Es war ein sehr schlechtes Jahr. Auf dem Papier bin ich fünfmaliger Weltmeister, aber es klappt einfach nicht. Das tut natürlich weh”, sagte der 58-Jährige bei „Viaplay“: „Dann muss man sich fragen, wie es weitergehen soll. Also ja, ich habe Hausaufgaben zu machen. Denn das ist schmerzhaft.“
2020 hatte „Barney“ bereits seinen Rücktritt angekündigt – aufgrund finanzieller Probleme, auch in Zusammenhang mit seiner Scheidung, kehrte er aber auf die Bühne zurück. Nun könnte er wohl endgültig einen Schlussstrich ziehen …
