Steirische Bauern machten bei Riesen-Protest mit

Weniger Geld für steirische Landwirte?

Kritisiert werden auch Pläne der EU-Kommission für die künftige gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Konkret soll die Finanzierung des Agrarbereichs mit jenem der Sicherheit und Fischerei zusammengelegt werden, die Landwirtschaft würde wohl unter Druck geraten. Zudem soll es keine zweite Säule der Finanzierung mehr geben: Diese zielt auf ländliche Entwicklung und Umweltschutz ab, vor allem kleinere österreichische Betriebe profitieren derzeit. Alleine in der Steiermark wurden in der letzten Programmperiode mehr als 1,7 Milliarden Euro aus der zweiten Säule investiert.