Riley Keoughs Eizelle?

Die Wahrheit hinter dem Gerücht um Travoltas Sohn

Society International
18.12.2025 16:00
Wilde Berichte machen gerade die Runde, dass Travoltas Sohn Ben mit Elvis Presley verwandt ist. ...
Wilde Berichte machen gerade die Runde, dass Travoltas Sohn Ben mit Elvis Presley verwandt ist. Im Bild: Riley Keough (l.), Kelly Preston, John Travolta, Ella Bleu Travolta und Benjamin Travolta.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola, APA/AFP/Alberto PIZZOLI)

In der Welt von Hollywood verbreiten sich Gerüchte oft schneller als Fakten. Aktuell sorgt eine wilde Behauptung für Schlagzeilen: Riley Keough, die Enkelin von Elvis Presley, soll angeblich die Eizellspenderin für die verstorbene Kelly Preston und ihren Ehemann John Travolta gewesen sein.

0 Kommentare

Doch was steckt wirklich hinter der Geschichte um die Geburt ihres Sohnes Benjamin?

Ein emotionales Erbe und ein überraschendes Gerücht
Nach dem tragischen Verlust ihres Sohnes Jett im Jahr 2009 hießen John Travolta und Kelly Preston im Jahr 2010 ihren Sohn Benjamin willkommen. Damals war Kelly Preston 48 Jahre alt – ein Alter, in dem viele Paare auf Reproduktionsmedizin angewiesen sind.

Die Theorie, dass Riley Keough (eine enge Vertraute der Familie und Tochter von Lisa Marie Presley) als Spenderin fungierte, basiert vor allem auf der engen Verbindung zwischen den Familien Travolta und Presley, die beide über Jahrzehnte hinweg tief in der Scientology-Gemeinschaft verwurzelt waren.

Elvis Presley fasziniert noch immer – jetzt soll er der Uropa von John Travoltas Sohn sein.
Elvis Presley fasziniert noch immer – jetzt soll er der Uropa von John Travoltas Sohn sein.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Wie US-Medien berichten, ist die Behauptung inzwischen Teil einer Klage gegen die Presley-Erben. Die am Dienstag, dem 16. Dezember, von Priscilla Presleys ehemaligen Geschäftspartnern Brigitte Kruse und Kevin Fialko gegen ihren Sohn Navarone Garcia eingereichte Klage führt aus, dass die 36-jährige Schauspielerin aus „Daisy Jones & The Six“ dem 71-jährigen „Grease“-Star ihre Eizellen gespendet habe. Auf diese Weise sollen er und seine inzwischen verstorbene Ehefrau die Möglichkeit gehabt haben, ihren Sohn Benjamin zu bekommen, der heute 15 Jahre alt ist.

John Travolta und Kelly Preston
John Travolta und Kelly Preston(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Die Faktenlage: Wahrheit oder Fiktion?
Trotz der viralen Spekulationen gibt es keine offiziellen Bestätigungen für diese Behauptung. Weder die Travolta-Familie noch Riley Keough haben sich jemals öffentlich zu den Details der Zeugung geäußert. Die Gerüchte nähren sich oft allein aus der optischen Ähnlichkeit und der engen emotionalen Bindung der Familien.

Lesen Sie auch:
Riley Keough wurde Anfang des Jahres wieder Mama. Das süße Baby-Geheimnis lüftete jetzt ihre Oma ...
Presley überglücklich
Riley Keough wurde still und heimlich wieder Mama
18.09.2025
Zwangsversteigerung
Elvis-Enkelin Riley Keough kämpft um Graceland
22.05.2024

Fans und Angehörige kritisieren die Spekulationen als respektlos gegenüber dem Andenken an die 2020 verstorbene Kelly Preston.

Warum das Thema jetzt Wellen schlägt
Mit dem Erscheinen neuer Biografien und Dokumentationen über das Erbe von Elvis Presley rückt auch Riley Keough, die nun die alleinige Verwalterin von Graceland ist, verstärkt ins Rampenlicht. Jedes Detail aus ihrem Privatleben wird von Medien weltweit unter die Lupe genommen.

