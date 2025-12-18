Die Wahrheit hinter dem Gerücht um Travoltas Sohn

Wie US-Medien berichten, ist die Behauptung inzwischen Teil einer Klage gegen die Presley-Erben. Die am Dienstag, dem 16. Dezember, von Priscilla Presleys ehemaligen Geschäftspartnern Brigitte Kruse und Kevin Fialko gegen ihren Sohn Navarone Garcia eingereichte Klage führt aus, dass die 36-jährige Schauspielerin aus „Daisy Jones & The Six“ dem 71-jährigen „Grease“-Star ihre Eizellen gespendet habe. Auf diese Weise sollen er und seine inzwischen verstorbene Ehefrau die Möglichkeit gehabt haben, ihren Sohn Benjamin zu bekommen, der heute 15 Jahre alt ist.