Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich bin stolz“

Jetzt fix: SIE wird neue Staatsschutz-Chefin

Innenpolitik
18.12.2025 15:00
Von links: Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), DSN-Direktorin Sylvia Mayer und ...
Von links: Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), DSN-Direktorin Sylvia Mayer und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)(Bild: APA/BMI/KARL SCHOBER)

Sylvia Mayer wird ab 1. Jänner Direktorin der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst (DSN). Wie bereits spekuliert, übernimmt die bisherige Stellvertreterin die Leitung der Behörde, nachdem sich Omar Haijawi-Pirchner mit Jahresende aus der Funktion zurückzieht. Sie sei „als einzige Kandidatin oder Kandidat als ,in höchstem Ausmaß‘ geeignet aus dem Bewerbungsprozess hervorgegangen“, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. 

0 Kommentare

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sparte nicht mit Lob an der neuen obersten Verfassungsschützerin: „Sylvia Mayer hat in ihrer bisherigen Tätigkeit im Verfassungsschutz außerordentliche fachliche Kompetenz, aber vor allem auch Führungsverantwortung in schwierigen Situationen unter Beweis gestellt“. Sie genieße sowohl bei österreichischen Experten als auch international höchstes Ansehen.

Vorschusslorbeeren erntete sie auch vom zuständigen Staatssekretär für Staatsschutz Jörg Leichtfried (SPÖ) und dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf.

Langjährige Erfahrung im Verfassungsschutz
Mayer ist seit 2006 für das Bundesministerium für Inneres tätig und wechselte im Jahr 2012 von der Exekutive in Linz zum damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wo sie zuerst im Bereich der Extremismusbekämpfung eingesetzt und später mit dem Aufbau einer Organisationseinheit zum Schutz kritischer Infrastruktur und Cybersicherheit beauftragt wurde.

(Bild: AFP)

  In den nachfolgenden Jahren leitete sie im Verfassungsschutz unterschiedliche Organisationseinheiten, unter anderem die Abteilung für Sicherheit und Schutz sowie die Abteilung für Strategie, Ressourcen und Stabsangelegenheiten. Im Oktober 2023 wurde sie zur stellvertretenden DSN-Direktorin bestellt.

Kooperation mit Partnerdiensten weiter im Fokus
„Die Arbeit des österreichischen Verfassungsschutzes bildet das Fundament für ein sicheres Miteinander in unserer Republik. Ich bin stolz, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DSN und der LSE (Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung) dieses Fundament zu gewährleisten“, bedankte sich Mayer. Sie freue sich, den Verfassungsschutz fortan „weiterzuentwickeln“.

Lesen Sie auch:
An der Linzer Uni ermittelt nun der Staatschutz
„L’amour Toujours“
In der Linzer Uni ermittelt nun der Staatsschutz
17.12.2025
„Private Gründe“
Staatsschutz-Chef Haijawi-Pirchner geht vorzeitig
18.09.2025
Sicherheitsdebakel
Staatsschutz warnte Festspiele, die wussten nichts
28.07.2025

In ihrer neuen Rolle als Direktorin wird Sylvia Mayer die strategische Ausrichtung der DSN verantworten und die Weiterentwicklung zentraler verfassungsschutzrelevanter Aufgaben vorantreiben. Die DSN werde unter ihrer Führung die Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern weiterhin ausbauen, moderne Analyse- und Präventionsmethoden stärken sowie die strukturelle Weiterentwicklung der Organisation fortsetzen, wurde betont.

Ihre bisherige Funktion als stellvertretende Direktorin und Leiterin Nachrichtendienst der DSN wird nun vakant und in den kommenden Wochen ausgeschrieben. Auch hier ist ein gesetzlich definiertes Bewerbungsverfahren vorgesehen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
165.487 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.668 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.553 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Innenpolitik
Verbrenner-Aus gekippt
Schilling: „Planungssicherheit und Jobs in Gefahr“
„Ich bin stolz“
Jetzt fix: SIE wird neue Staatsschutz-Chefin
Aufruhr in Brüssel
Steirische Bauern machten bei Riesen-Protest mit
Klage von Rasperia
Über 300 Mio. € Strafe gegen Raiffeisen Russland
„Drei Bundesländer“
Vorarlbergs Landeschef liest Schellhorn Leviten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf