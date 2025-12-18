Jamie Spencer-Churchill: Vorwurf der Strangulation

Die Anklagepunkte wiegen schwer: vorsätzliche Strangulation und Körperverletzung. Britischen Medien zufolge soll er die Herzogin gewürgt haben, was unter britisches Strafrecht fällt.

Der Herzog erschien am Donnerstag vor dem Westminster Magistrates‘ Court, um sich den Anschuldigungen zu stellen. Während der Verhandlung bestritt er die Vorwürfe und plädierte auf „nicht schuldig“.