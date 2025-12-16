Betrunkene Jugendliche stahlen Auto für Spritztour

Im Alkohol- und Drogenrausch kamen vier Jugendliche in der Obersteiermark auf eine wenig glorreiche Idee: Nachdem sie aus unversperrten Autos Wertgegenstände gestohlen hatten, rissen sie sich auch noch einen Pkw unter den Nagel und fuhren damit durch die Stadt. Solche Spritztouren seien ein „Trend auf TikTok“, erklärten sie der Polizei.
Ein vermeintlicher Lausbubenstreich endete für vier Jugendliche in der Obersteiermark nun mit mehreren Anzeigen. Wie die Polizei mitteilt, konsumierten die Burschen Ende September in Trofaiach (Bezirk Leoben) in der Wohnung eines 17-Jährigen gemeinsam Alkohol und Marihuana.
Autos ausgeräumt
Dabei kamen sie offenbar auf die „glorreiche“ Idee, auf der Suche nach unversperrten Fahrzeugen durch die Stadt zu ziehen. Und sie wurden auch mehrfach fündig: Die Jugendlichen (zwischen 15 und 19 Jahre alt) stahlen Bankomatkarten, Bargeld und andere Wertgegenstände aus Autos. Die Bankomatkarten setzten sie auch gleich bei Zigaretten- und Lebensmittelautomaten ein.
TikTok-Trend als „Inspiration“
Doch die unheilvolle Tour im Alkohol- und Drogenrausch ging noch weiter: Zunächst fuhren die Burschen mit vier in einer Tiefgarage abgestellten Fahrrädern durch die Stadt, ehe sie ein unversperrtes Auto aus einem Carport entwendeten (der Schlüssel dürfte im Auto gewesen sein) und damit herumfuhren. Später gaben sie an, dass es sich bei derartigen „Spritztouren“ um einen Trend auf der Social-Media-Plattform TikTok handle.
Nach umfangreichen Ermittlungen kam die Polizei den Jugendlichen Monate später auf die Schliche und konnte auch Beweise sicherstellen. Die vier Burschen sind teilweise geständig, auf sie warten jetzt mehrere Anzeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.