Billigerer Strom, blauer Wunsch, grinsender Kickl

Zuerst zu den Fakten: Die Elektrizitätsabgabe wird im Kalenderjahr 2026 von derzeit 1,5 Cent je Kilowattstunde (kWh) auf 0,82 Cent reduziert. Für private Haushalte ist ein Satz von 0,1 Cent je kWh vorgesehen. Mit Ende 2026 läuft die Maßnahme wieder aus. Das von den Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS eingebrachte Vorhaben unterstützten auch die Grünen.

Kanzler: Stromkunden werden zu 500 Millionen entlastet

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hob hervor, dass dadurch die Stromkunden im Land auf rasche Weise um 500 Millionen Euro entlastet würden.