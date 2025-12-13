Stromgesetz: Ein Akt der Vernunft

Es ist für die Verbraucher akzeptabel und soll Energie leistbar machen. Ohne dem würde unsere Wirtschaft nicht in Fahrt kommen. Es wird auch längerfristiges Planen im Energiesektor möglich machen, ebenfalls eine wichtige Weichenstellung. Die Sozialtarife wurden ausgeweitet, und es spricht vieles für eine sichere Energieversorgung.