„Krone“-Kommentar

Stromgesetz: Ein Akt der Vernunft

Kolumnen
13.12.2025 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
Es war spannend bis zuletzt: Dass das neue Stromgesetz mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen wurde, ist ein positives Zeichen, nicht nur für die Regierung, auch für das ganze Land.

Immerhin regelt dieses Gesetz in umfassender Form die neuen Gegebenheiten auf dem Strommarkt: Nicht alle hatten Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer zugetraut, in diesem komplizierten Verhandlungspoker bis zuletzt auf die richtigen Karten zu setzen, jetzt ist es perfekt.

Damit fängt die eigentliche Arbeit aber erst an. Strom wird dadurch nicht automatisch billiger, aber es werden die Voraussetzungen dafür geschaffen. Es braucht eine Neuordnung in der Vielfalt des Strommarktes, nur mit entsprechender Flexibilität wird das System auch funktionieren können.

Es ist für die Verbraucher akzeptabel und soll Energie leistbar machen. Ohne dem würde unsere Wirtschaft nicht in Fahrt kommen. Es wird auch längerfristiges Planen im Energiesektor möglich machen, ebenfalls eine wichtige Weichenstellung. Die Sozialtarife wurden ausgeweitet, und es spricht vieles für eine sichere Energieversorgung.

Nochmals: Mit dem neuen Gesetz gehen viele Änderungen erst los. Bis hin zu den Preisen: Wenn die jährliche Stromrechnung in einem Wiener Bezirk um 553 Euro bei einem Anbieterwechsel sinken kann, dann ist da noch viel zu tun.

Gejammert wird genug, jetzt ist dem Wirtschaftsminister ein guter Wurf gelungen. Weiter so!

