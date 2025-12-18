Müller will seine Führung im Weltcup verteidigen

In Winterberg (D) startete Ländle-Rodler Jonas Müller mit einem zweiten Platz in die neue Weltcup-Saison, vergangene Woche holte sich der Bludenzer mit einem Sieg in Park City (US) die Gesamtführung. Und die will der 28-Jährige nun am Freitag und am Samstag in Lake Placid (US), wo die Weltelite den nächsten Stopp einlegt, ausbauen. Der Olympiaeiskanal von 1980 ist mit 19 Kurven einer der komplexesten und in Kombination mit den hohen Geschwindigkeiten äußerst anspruchsvoll.