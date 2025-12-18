Billig im Supermarktregal – teuer für Österreich

Laut dem Verein „Land schafft Leben“ schließen in Österreich täglich mehrere landwirtschaftliche Betriebe. Die Arbeit wird mehr, die Auflagen strenger, die Erlöse geringer. Planungssicherheit? Fehlanzeige! Und der Druck wirkt längst nicht mehr nur wirtschaftlich. Eine aktuelle Studie zeigt: Immer mehr Bäuerinnen und Bauern leiden unter massiven psychischen Belastungen. Existenzangst, Dauerstress, Schlaflosigkeit, Depressionen – viele Betroffene sprechen nicht darüber. Weil man am Hof „funktionieren muss“, das war schon immer so.

Landwirte im Ausnahmezustand

Bauernbund und Landwirtschaftskammer schlagen seit Monaten Alarm: Der ruinöse Preisdruck macht krank. Wer jeden Tag arbeitet, ohne zu wissen, ob sich diese Arbeit morgen noch rechnet, lebt im permanenten Ausnahmezustand. Die aktuelle Entwicklung bei Milch und Butter wirkt dabei wie ein Brandbeschleuniger. Noch mehr Importe, noch mehr Druck – auf Familien, auf Generationen, auf ganze Regionen.