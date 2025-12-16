Strommarktgesetz: Burgenland ruft Höchstgericht an

Die Klage wird derzeit erarbeitet und soll in den nächsten Wochen eingebracht werden. Doskozil argumentiert, dass die Netzkostenverteilung für die Menschen in der Ostregion nicht akzeptabel sei. Laut Burgenland-Energie-Vorstandschef Stephan Sharma müssten nämlich Burgenländer beim Anschluss eines Wasserkraftwerks in Tirol über das Übertragungsnetz mitzahlen, die Tiroler im Gegenzug beim Anschluss eines Windparks aber nicht. Für ihn wäre es „logisch, dass die Kosten für ein Netz, das ganz Österreich dient, österreichweit verteilt werden“.