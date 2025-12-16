Regierung geht gegen den hohen Strompreis vor

Und auch die heutige „Entlastung“ müsse man „mit der Lupe suchen“, handle es sich doch um „ein Placebo und nicht um einen Befreiungsschlag“. „Die Verlierer-Ampel beschenkt den durchschnittlichen Haushalt mit sage und schreibe vier Euro pro Monat, und das Ganze auf ein Jahr begrenzt, denn im Jänner des nächsten Jahres löst sich das in Luft auf“, kritisierte Kickl. Und damit die Regierung so „gönnerhaft“ sein könne, greife sie auf die Dividenden des Verbunds zu, mit dem „Beigeschmack“, dass die „roten und schwarzen Energiekonzerne in den Ländern, die massive Gewinne gemacht haben“, nun neuerlich ein Packerl unter dem Christbaum erhielten.